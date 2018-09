Sant’Agnello, vittime lanciano l’allarme: “Carte clonate da ATM. Non prelevate”

Brutto episodio occorso ad un utente di un gruppo social di Sant’Agnello. Quest’ultimo ha segnalato di essere stato vittima di una truffa dopo aver prelevato ad un bancomat: “Non prelevate mai contante nei Bancomat (ATM) che hanno messo fuori ai negozi…senza fare nomi. Mi hanno clonato la carta, 444.04 euro andati. Altri 2 santanellesi stanno arrivando per fare la denuncia…per il momento”.

Stando alla testimonianza di quest’ultimo, il bancomat in questione dovrebbe essere posizionato fuori ad un negozio di Corso Marion Crawford. Subito è scattata la preoccupazione da parte di altri utenti della rete. Ma sono anche molti gli utenti che si stanno lamentando: “A Sant’Agnello non ci sono banche e quello della posta non funziona mai”.