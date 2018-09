Sant’Agnello si sposa con Salvini. Attilio Massa e la Terminiello aderiscono alla Lega con Rocco, manca solo Sagristani. Una notizia dell’ultim’ora in Penisola Sorrentina, al momento due pezzi da Novanta dell’amministrazione santanellese passano con la Lega con Rocco, ma anche l’ingegner Antonio Elefante di Piano di Sorrento, che Rocco ha combattuto per l’housing sociale.. Che succederà? E che dicono gli sponsor di Rocco , come anche Rosario Fiorentino, ora che Rocco è praticamente passato in maggioranza?