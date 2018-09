SANT’AGNELLO , SAGRISTANI: “IL TRAFFICO RAPPRESENTA LA PRIMA PROBLEMATICA DELLA PENISOLA SORRENTINA”

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina . Martedì 18 Settembre i ragazzi liceo Publio Virgilio Marone di Meta coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro, accompagnati da Michele Cinque hanno intervistato a nome di PositanoNews il sindaco di Sant Agnello Pietro Sagristani.

I ragazzi hanno posto delle domande al sindaco in carica per il quarto mandato, sulle problematiche principali in Penisola e sull’ideale di “comune unico”.

Il sindaco, che ha raccontato della sua passione per la politica fin dall’adolescenza “Già da giovane avevo dei progetti saldi in mente” . Nell’intervista, che abbiamo caricato a spezzoni su Youtube sul canale Positanonews TV, il sindaco mette in evidenza un problema che attanaglia tutti da Sorrento a Vico Equense. “Il traffico rappresenta la prima problematica attuale in Penisola Sorrentina, ci devono essere soluzioni, che non si limitano a costruire strade o gallerie, ma da subito si potrebbe ammortizzare il traffico attraverso la realizzazione di una metropolitana e limitare il traffico pesante”.

Inoltre, avendo la Penisola Sorrentina caratteristiche e problematiche comuni, Sagristani crede che un comune unico con una sola gestione possa facilitare molte attività e diminuire i costi comunali.

Molte idee sono ancora pensate a grandi linee, ma con una buona collaborazione tra comuni nel corso degli anni sarà tutto realizzabile.