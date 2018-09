Sant’Agnello: Ruocco scaricato definitivamente dalla sua lista passa alla maggioranza

Sant’Agnello: Per il suo suo passaggio in maggioranza, il presidente del consiglio comunale di Sant’Agnello Gennaro Rocco, viene definitivamente scaricato dalla sua lista. La civica Ora X Sant’Agnello, capitanata proprio da Rocco, non ha gradito l’inciucio con il sindaco Piergiorgio Sagristani e si smarca.

Post movimentati su Facebook, dove si vede da un lato, l’avvocato Marzuillo, primo dei non eletti della lista, che da tempo critica l’atteggiamento di Rocco, e dall’altro l’ex vicesindaco di Sorrento Rosario Fiorentino che ripescando post pro Rocco condivide frasi a effetto e pure molto dure accusando l’ormai ex alleato di tradimento.

Comunque, il sindaco Sagristani, continua a governare senza troppi problemi. L’opposizione è limitata al gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle con cui, c’è un rapporto improntato all’equilibrio.