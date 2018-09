Sant’Agnello, restyling stazione Circumvesuviana: in attesa del progetto, via alle pulizie

Entra sempre più nel vivo la vicenda del restyling della stazione della Circumvesuviana di Sant’Agnello. Un tema caldo che è stato affrontato anche in campagna elettorale dal sindaco Sagristani, il quale aveva promesso di fare qualcosa in modo rapido e concreto. Si attende l’approvazione di un progetto da oltre 1 milione di euro per dare di nuovo lustro alla stazione del comune sorrentino. Intanto, l’EAV ha risposto al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la pulizia della stessa.

Ecco la risposta ufficiale:

“in riferimento alla segnalazione del 16 agosto u.s. da parte dei consiglieri del MSS di Sant‘Agnello, nonché alla Vs comunicazione prot. n. 14295 del 27 agosto 2018 si rappresentano, di seguito, i provvedimenti adottati:

1) in data 17 agosto si è proceduto ad un’ispezione per la verifica delle condizioni generali della stazione, riscontrando che i rifiuti organici rappresentati nelle comunicazioni ricevute. erano stipati in sacchi dell’immondizia depositati da ignoti all’interno di una zona transennata e non accessibile al pubblico;

2) in data 18 agosto si e provveduto alla rimozione dei i rifiuti di cui al punto precedente. effettuando una prima pulizia radicale della stazione stessa. senza tralasciare la pulizia ordinaria che viene effettuata giornalmente;

3) il giorno 29 agosto è stata effettuata un’igienhzazione e disinfettazione dell’intera stazione;

4) il giorno 30 agosto. a seguito ispezione del personale EAV, si e riscontrato un ottimo stato di pulizia delle aree interne ed esterne alla stazione.

Nei ringraziarvi per le segnalazioni inviate, l’occasione e gradita per porgervi distinti saluti.”.