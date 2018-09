Sono in corso le preparazioni per l’atteso evento che si terrà a Sant’Agnello in questi giorni (7-8-9 settembre) e che verrà inaugurato questa sera, alle ore 19,30. Stiamo parlando della tradizionale Mostra Mercato dei Colli di Fontanelle. Il “cuore” agricolo ed enogastronomico delle colline della Penisola Sorrentina è in festa. Noi siamo sul posto in questo momento ed è palese come stia crescendo il fermento.

Crocevia fra Positano, Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense , in questo luogo si respira la semplicità della vita agreste e naturale di una volta. Ed è così che le aziende agricole dell’area, in collaborazione con l’amministrazione di Piergiorgio Sagristani, consigliere delegato l’agronomo Pippo Coppola, portano avanti l’antica tradizione della Mostra Mercato.

Abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni protagonisti dell’evento, come Pina Tramontano, del panificio Tramontano, e lo storico macellaio Elio Russo.

Cresce l’attesa, quindi, per un evento che attira sempre tantissimi visitatori e curiosi.