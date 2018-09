Sant’Agnello Parla Rocco, presidente del consiglio comunale non sono un “Traditore”

Sant’Agnello: «Non sono passato in maggioranza ». ecco le parole di Rocco, nelle vesti di leader della civica Ora X-Sant’Agnello, non ci sta a subire gli attacchi, non accetta di venir definito addirittura un “traditore”. E rispedisce al mittente le ricostruzioni fatte da chi parla ormai di inciucio bello e buono fatto con la giunta.

Quelle postate sul social network Facebook proprio da Sagristani che, dopo la consueta passeggiata della domenica, ha voluto condividere sul suo profilo le immagini degli amici con cui ha trascorso ore di relax e divertimento nel nome dell’ambiente.Sentendo Rocco, invece, il discorso è del tutto differente. E muove precisazioni nei confronti dei suoi critici più aspri, che su Facebook fanno quotidianamente trapelare malumore a suon di stoccate e messaggi. «Ho scelto la linea della noncuranza verso coloro che intendono denigrarmi. »

Insomma, la questione per Rocco a questo punto sarebbe pure chiusa. E tutto ciò a dispetto della mozione di sfiducia a suo carico che fu presentata nella scorsa estate dai tre consiglieri comunali di opposizione del Movimento Cinque Stelle Tatiana Di Maio, Fabio Aponte e Fabio Galano. Tra coloro che stanno muovendo critiche pesanti a Gennaro Rocco non poteva mancare l’ex vicesindaco di Sorrento Rosario Fiorentino che, anche ieri su Facebook, ha voluto “dedicare” un post polemico al presidente del consiglio comunale.