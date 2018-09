Sant’Agnello, imposta di soggiorno non pagata: il Comune procede per vie legali contro strutture alberghiere

Il Comune di Sant’Agnello si attiva contro le strutture alberghiere che non hanno pagato la tassa di soggiorno. Nella fattispecie, come si legge dalla delibera comunale pubblicata nella giornata di ieri, nel mirino ci sono gli anni che vanno dal 2012 al 2016: sono diverse, infatti, le strutture ricettive che non hanno versato al comune l’imposta.

Proprio per questa ragione, l’amministrazione comunale ha deciso di andare avanti per vie legali, ed ha affidato l’incarico ai propri avvocati affinché pongano in essere tutte le azioni idonee al recupero delle somme relative all’imposta di soggiorno non corrisposte dalle strutture ricettive in questione.

Ricordiamo che i soldi derivanti dall’imposta di soggiorno vengono destinati ad interventi sul territorio ed eventi.