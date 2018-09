Sant’Agnello grave incidente a studentessa di Sorrento all’uscita dal Turistico. La ragazza R.M. di Sorrento ha subito un brutto incidente all’uscita del plesso del San Paolo ai Colli di Fontanelle, dove c’erano tanti studenti di Positano e di Massa Lubrense , visto che è una scuola molto frequentata in Penisola Sorrentina.

L’incidente è avvenuto dopo mezzogiorno, ma abbiamo aspettato di divulgarlo solo in prima serata per evitare che in qualche modo i parenti lo sapessero prima da noi. A quanto pare il ciclomotore si è incastrato con una ruota in un cancello di ferro e sarebbe rovinata a terra di faccia.

Subito è intervenuto il 118 e sembra che sia stata trasferita all’Ospedale di Napoli. Non conosciamo precisamente le generalità dell’infortunata, ne esattamente le dinamiche se non quanto ci viene riferito, se avremo altre informazioni vi terremo aggiornati , principalmente ci auguriamo che la ragazza stia meglio al più presto.