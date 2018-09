Sant’Agnello. Grave incidente nella notte sul Corso Italia tra un’auto ed un ciclomotore, due ragazzi in ospedale

Sant’Agnello. Ancora un grave incidente stradale in penisola sorrentina. E’ accaduto questa notte sul Corso Italia, poco dopo la mezzanotte. Un’auto ha investito un ciclomotore con a bordo due ragazzi, entrambi della penisola sorrentina. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due motociclisti nel vicino ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica. A tal fine si stanno visionando le immagini registrate delle videocamere di sorveglianza con la speranza di stabilire le responsabilità. E’ inutile negare che, specialmente durante le ore notturne, le strade della penisola sorrentina si trasformano in piste di Formula Uno con auto e motorini che sfrecciano ad altà velocità, mettendo a rischio la sicurezza anche dei tanti pedoni.