Sant’Agnello: galeotta fu la scampagnata, Rocco scaricato dagli alleati passa con armi e bagagli da Sagristani

Penisola Sorrentina / Sorrento . Sant’Agnello: Per il suo suo passaggio in maggioranza, il presidente del consiglio comunale di Sant’Agnello Gennaro Rocco, viene definitivamente scaricato dalla sua lista. La scampagnata nella Baia di Ieranto con il sindaco Piergiorgio Sagristani e la sua compagine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La civica Ora X Sant’Agnello, capitanata proprio da Rocco, non ha gradito l’inciucio con il sindaco Piergiorgio Sagristani e si smarca.

Post movimentati su Facebook, dove si vede da un lato, l’avvocato Marzuillo, primo dei non eletti della lista, che da tempo critica l’atteggiamento di Rocco, e dall’altro l’ex vicesindaco di Sorrento Rosario Fiorentino che ripescando post pro Rocco condivide frasi a effetto e pure molto dure accusando l’ormai ex alleato di tradimento.

Comunque, il sindaco Sagristani, continua a governare senza troppi problemi. L’opposizione è limitata al gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle con cui, c’è un rapporto improntato all’equilibrio.