Sant’Agnello castigato con l’uomo in più

Il Castel San Giorgio in inferiorità numerica porta via tre punti

L’ ASD Castel San Giorgio espugna il comunale di S. Agnello bissando la vittoria casalinga di domenica e disputando una prova di carattere anche in dieci uomini per l’espulsione di Schioppa al 63′. Il “figliuol prodigo” Rosario Cerminara conferma la formazione anti-Scafatese, ed abbinate condizione fisica e qualità professionali del tecnico, che da queste parti sono ben conosciute sia dalla rosa dei calciatori, sia da tutto l’ambiente, si è portata la vittoria in porto ed ottimismo per il prosieguo del torneo. 20′ minuto: atterramento alle spalle in area di Barbarisi e conseguente calcio di rigore, Ferrentino sul dischetto e parata del portiere di casa Formisano. I rossoblu non si abbattono ed il giovane e talentuoso Moffa sblocca il risultato spizzicando in anticipo sul portiere un bel taglio di Maio. Successivamente Ferrentino sfiora due volte il raddoppio con conclusioni molto pericolose ma il primo tempo si chiude sullo 0 – 1. Inizio ripresa di studio ma al 63′, come detto, viene espulso Schioppa per doppia ammonizione ed il S.Agnello trova il pareggio al 70′ con Ascione , lesto ad incunearsi in area e battere Avino. Il castello non si sgretola e capitan Ferrara al 75′ su punizione da 25 metri piazza il colpo da tre punti. In chiusura Maio, lesto ad approfittare di un errore difensivo, per poco non realizza la terza marcatura. Prossima in casa con il San Tommaso.

NUCCIO DE CARO

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B – 2ª giornata

Agnello – Asd Castel San Giorgio: 1 – 2

Reti: 29’pt Moffa (CSG); 19’st Ascione (SA), 26’st Ferrara (CSG).

S.Agnello : Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alesio (75’ Esposito P.), Di Donna, Liguori (65′ Lauro), Nocerino (46′ Frulio), Mosca, Vitale (46′ Ascione), Fiorentino (84′ Contieri).

A disp. Zurino, Guadagno, Esposito L., Vanacore. All. Serrapica.

ASD Castel San Giorgio: Avino, Olimpo, Siano, Maio, Schioppa, Terlino, Barbarisi (75′ Cuomo), Ferrara (76′ Iapicco), Di Sanza (91′ Napoletano), Ferrentino (55′ Improta), Moffa (81′ Mandile).

A disp. Di Filippo, Vitiello, Cataldo, Grillo. All. Cerminara.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina.

Note: Ferrentino al 13’ erra un rigore, Espulso Schioppa al 15’st.

Fonte ASD Castel San Giorgio