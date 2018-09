Sant’Agnello 7,8 e 9 appuntamento imperdibile con la tradizione della Mostra Mercato di Colli di Fontanelle. Il “cuore” agricolo ed enogastronomico delle colline della Penisola Sorrentina è in festa. Crocevia fra Positano, Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense , in questo luogo si respira la semplicità della vita agreste e naturale di una volta. Ed è così che le aziende agricole dell’area, in collaborazione con l’amministrazione di Piergiorgio Sagristani , consigliere delegato l’agronomo Pippo Coppola, portano avanti l’antica tradizione della Mostra Mercato. Il programma è sempre nutrito ed interessante, seguitelo su positanonews e segnalateci cose bene o curiosità sui Colli di Fontanelle a direttore@positanonews.it 3381830438