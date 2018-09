Tra San Vito Positano e Sant’Agnello nessuno passa

Al vantaggio di Carfora risponde su rigore Mosca

Redazione – Il derby delle due costiere finisce in parità perché nessuno passa tra San Vito Positano e Sant’Agnello, al vantaggio di Carfora risponde su rigore Mosca.

Entrambe si annullano a vicenda al ‘Vittorio De Sica’ in una gara sentita anche fisicamente, ma il San Vito parte ingranando la marcia con un tiro di Vincenzi che tutto solo a centro area indirizza il pallone sulla traversa. I biancazzurri non restano a guardare e sfruttando anche qualche imprecisione dei locali tentano qualche sortita: Strianese tiro da fuori area che non trova lo specchio della porta, Ascione non capitalizza l’azione partita dal recupero palla di Liguori a centrocampo scivolando sul pallone a pochi passi dalla porta. I giallorossi così passata la sfuriata santanellese trovano al 17’ il vantaggio: imbucata sulla sinistra per Giordano, rasoterra per Carfora che deposita il pallone a porta vuota senza troppe difficoltà. La rete da uno sprono di più agli uomini di mister Macera che tentano di chiudere la gara creando un paio di ghiotte occasioni per il raddoppio ma senza finalizzarle in rete, anzi la traversa dice di no a Vincenzi. La squadra di mister Serrapica non può concedersi un altro passo falso ed ha una buona reazione che porta alla rete del pareggio dagli undici metri: maldestra uscita di Ciccarelli che travolge Mosca, lo stesso al dischetto innesca un tiro potente che si insacca sotto l’incrocio.

Nella seconda frazione entrambe le contendenti cercano di arrivare al raddoppio ma restano con tanto di naso, anche se il Positano ci prova, ma è il Sant’Agnello che ha la possibilità di portarsi in vantaggio: Piacente si insinua tra i difensori giallorossi ed a tu per tu con il portiere tenta il rasoterra all’angolino basso che però passa a pochi centimetri dal palo.

La partita non riserva che qualche occasione di buona caratura imbastita da entrambe ma la rete non arriva ed al triplice fischio e un pari che può andare bene ad entrambe. E nel fine settimana entrambe saranno impegnate con due squadre irpine: il San Vito va a far vistita al San Tommaso Avellino, mentre il Sant’Agnello in casa ospita il Solofra.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B – 3^ GIORNATA

SAN VITO POSITANO – SANT’AGNELLO 1-1

Goals: pt – 17’ Carfora (SVP), 43’ Mosca (rig, SA).

SAN VITO POSITANO: Ciccarelli, Carezza (30’st Capissi), Greco (46’st Guidone), Ruscio, Vallefuoco, Di Franco, Carfora, Ruocco (26’st Ranieri), Vincenzi (26’st Esposito A), Giordano, Esposito F (30’st Lauri). Allen: Macera.

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero (38’st Esposito), D’Alesio, Di Donna, Liguori (44’st Frulio), Strianese (25’st Nocerino), Mosca, Ascione (19’st Fiorentino), Lauro (32’st Vitale). Allen: Serrapica.

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano.

Assistenti: Roberto Ferrara e Tommaso Martinelli di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Di Franco, Ruscio, Greco, Ciccarelli e Vallefuoco (SVP); D’Alesio e Strianese (SA).

Note: giornata serena, erba naturale imperfetta, spettatori 100 circa.

GISPA