San Vito Positano, contro la Scafatese per dare continuità, Costa d’Amalfi in cerca di riscatto.

Seconda giornata del campionato di Eccellenza girone B, al via in questi istanti con il Costa d’Amalfi di scena allo stadio Comunale di Tramonti contro il Solofra, per cercare l’immediato riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il San Vito Positano che invece sarà impegnato domani 16 settembre, alle ore 15.30 allo stadio “V. Varone” di Sant’Antonio Abate contro la Scafatese, per cercare di dare continuità proprio alla vittoria nel match della scorsa settimana contro la squadra costiera.

Esordio casalingo anche per il Sant’Agnello, dopo l’ottimo pareggio rimediato nel primo turno in casa della Palmese, i ragazzi allenati da mister Nardo si troveranno di fronte, al Comunale di Viale dei Pini, il Castel San Giorgio, squadra sicuramente più quotata con ambizioni di alta classifica.