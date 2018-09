Il San Vito Positano fulmina il Costa d’Amalfi, finisce 1-0 il derby costiero.

Vittoria importante per il San Vito Positano che si aggiudica con un gol di Giordano, dopo appena 30 secondi, il derby di questa prima giornata di campionato eccellenza, girone B. È stata una gara maschia, rude, molto accesa, ma specialmente è stata una gara molto nervosa, un derby vero.

Bene il San Vito il primo quarto d’ora, ma il Costa d’Amalfi ha poi guadagnato campo e costruito almeno due ottime palle gol per il pareggio: prima con una clamorosa occasione per Cantilena, colpo di testa mancano a pochi centimenti dalla porta, e poi con Marino, che calcia a lato da ottima posizione dopo una percussione di forza.

Nella ripresa partono fortissimo gli ospiti, creando tre grandi occasioni: la prima con Mascolo, poi dopo un minuto è la volta di Lambiase, e poi è Vigorito a calciate in porta dagli sviluppi di un corner, con conseguente grande parata di Ciccarelli.

Il San Vito ci prova in contropiede, e con Giordano fallisce il raddoppio da pochi passi. Poi è quasi solo Costa d’Amalfi, ma gli ospiti, nonostante i cambi non riescono a sfondare il muro giallorosso.

Comincia con una vittoria, importantissima, il campionato del San Vito, una partita affrontata e vinta pur non avendo schierato la miglior formazione possibile, con molti giovani in campo come Ruocco e Rapicano, reduci dalla vittoria del campionato con l’Under 18 lo scorso anno, che si sono dimostrati subito all’altezza della situazione, in attesa di inserire gli ultimi rinforzi e migliorare certamente la condizione atletica, in un campionato che sarà lungo, ma che i giallorossi di mister Macera vogliono vivere da protagonisti, e questo è sicuramente un buon punto di partenza.

(Foto di Fabio Fusco)