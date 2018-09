San Michele, festa secolare torna nella sua bellezza a Piano di Sorrento. Il clou con Vecchioni

Sabato 29 settembre si terrà a Piano di Sorrento , come ogni anno , la festa del patrono San Michele che negli ultimi anni era stata un pò trascurata. L’amministrazione di Vincenzo Iaccarino la ha riportata alla sua bellezza di festa di paese. Le bancarelle ci sono già da ieri e rimarranno fino al 30, le messe della novena si sono succedute nella loro spiritualità col Vescovo Michele Fusco e col Vescovo Arturo Aiello che hanno creato momenti suggestivi. Positanonews ha sentito anche i protagonisti di eventi e spettacoli come Federico Iaccarino e Peppe Locria, gli ambulanti e la gente, piacciono le luminarie e piace questa festa tornata ad essere la festa della Città.

L’amministrazione comunale di Piano di Sorrento guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino propone tre giornate organizzate in collaborazione con la Pro Loco cittadina e col Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”.

Venerdì sera in piazza Cota, alle ore 21:30 l’esibizione di “Young People’s Concert – School of Rock”. Sabato mattina, alle ore 10:30, dopo la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Michele, avrà luogo la cerimonia di deposizione della corona al Monumento ai Caduti accompagnata dalla Banda Musicale “Città di Piano di Sorrento”. Alle ore 12 la Matineè musicale. Dalle ore 19:30 spettacolo itinerante per le vie cittadine dell’Associazione “Vesuvius” che presenta la “Paranza”. A seguire, alle ore 21:30 lo spettacolo di Francesco Cicchella in “Diffidate dalle Imitazioni”.

Domenica, alle ore 21, in piazza Cota il concerto del cantautore Roberto Vecchioni che arriva in costiera per il Premio Penisola Sorrentina con il suo tour “La vita che si ama”.