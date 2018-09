Salerno, Ruggi: anche la Torre cambierà casa

SALERNO – Anche la cardiologia – nonostante sia tra le strutture più nuove – lascerà la Torre dell’ospedale di via San Leonardo, così come tutti i reparti. Dopo la pubblicazione del bando per la nuova struttura, il direttore generale, Giuseppe Longo , spiega come dovrà essere il Ruggi 4.0 e le nuove funzioni di presidio territoriale pensate per il vecchio nosocomio dove – secondo i dati del 2017 – sono stati erogati 374.212 referti.

Per il nuovo Ruggi sono previsti 716 posti letto, com’è la situazione ad oggi? Il nuovo ospedale ospiterà solo i posti letto dell’attuale Ruggi e 716 è il target che la nuova programmazione regionale prevede. Tutta l’Azienda ospedaliera dovrà avere 1037 posti letto. Attualmente, al Ruggi i posti letto superano – in media – i 500. Mi riferisco a quelli effettivamente utilizzati perché accade, anche con una certa frequenza, che per motivi di ristrutturazione o di adeguamento dei lavori, un reparto venga temporaneamente ridotto nella capacità di letti.

Tra i reparti dell’ormai vecchio ospedale di via San Leonardo c’è la Torre di Cardiologia. Che destino avrà? Tutte le funzioni si trasferiranno al nuovo ospedale, anche cardiologia. La Torre non è poi così recente, anche se è nella parte nuova. Ma proprio per questo la Regione ha costituito un Tavolo con i diversi soggetti istituzionali, per individuare le nuove funzioni e programmare la nuova destinazione d’uso di tutta la struttura, compresa la Torre.

Eleonora Tedesco la Citta