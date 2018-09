Salerno,incidente tra due scooter: il problema è uno solo!

Per quanto riguarda gli incidenti stradali il problema è uno solo: l’assenza di buonsenso. L’assenza di buonsenso porta i ragazzi delle nuove generazioni a guidare con lo smartphone tra le mani, problema ben noto messo in risalto anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Danilo Toninelli” che ha preteso il ritiro della patente. Il buonsenso, comunque, non si esplica soltanto in questo, o meglio la mancanza di buonsenso, ma anche in: distrazioni di vario genere alla guida, mancanza di concentrazione e di attenzione, guidare assonnati o affaticati, l’alta velocità, fare i giullari ed i gradassi tentando invanamente di dimostrare, magari, alla propria ragazza di essere “Superman” o “Ironman” gareggiando con un altro utente della strada. Ma se la ragazza è seria ed è matura, capirà che il proprio uomo non è altro che un bambino immaturo che mette a repentaglio la propria vita e quella altrui.

L’incessante aumentare del numero degli incidenti, comunque, ha portato nel 2018 ad un aggiornamento delle pene, almeno per chi guida distraendosi con lo smartphone in mano. Dunque, tenendo conto della gravità di ogni singolo caso, sono le seguenti:

ritiro diretto della patente per chi guida con il cellulare

sospensione della patente da 3 mesi a 6 mesi

Sequestro amministrativo dello smartphone, se la causa accertata dell’incidente è l’utilizzo dello smartphone.

Aumento della sanzione pecuniaria: una multa che varia da 161 euro a 646 euro, ed inoltre, 5 punti decurtati dalla patente. In caso di recidiva, la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

L’accaduto a Salerno

Sull’accaduto che sto per raccontarvi non posso sbilanciarmi sulle cause dato che sono in fase di accertamento. Fino ad ora ho stilato semplicemente un riepilogo generale delle cause più note e delle sanzioni aggiornate al 2018, l’anno in corso.

A Salerno, precisamente in Via Trento a Pastena, la scorsa notte, due scooter si sono scontrati violentemente. Uno dei due è finito direttamente sul marciapiedi, contro un pilone di cemento, abbattendolo addirittura. I due giovani, proprietari dei due scooter, sono stati immediatamente trasportati all’Ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno, meglio conosciuto sotto il nome di “San Leonardo”, nel parlare quotidiano. Non sono mancati all’appuntamento la Polizia, il Pronto Soccorso ed i volontari di Strade Sicure, associazione di sicurezza stradale, tutti precipitatisi tempestivamente sul posto.