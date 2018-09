SALERNO: CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEGLI STADI. DENUNCIATI 12 TIFOSI DEL PALERMO

Personale della Polizia di Stato appartenente alla Digos della Questura di Salerno, al termine di una specifica attività investigativa, ha denunciato 12 tifosi palermitani per la rissa scoppiata durante la prima partita del campionato di calcio di serie BKT “Salernitana – Palermo” disputata lo scorso 25 agosto presso lo stadio Arechi di Salerno.

In particolare, durante il secondo tempo della partita si sono fronteggiati due distinti gruppi ultras siciliani, giunti a Salerno per assistere all’incontro di calcio. Dopo una breve e tesa discussione verbale, gli appartenenti ai due gruppi, rispettivamente “Ultras Curva Nord 12” e “Borgo Vecchio Sisma”, hanno iniziato a colpirsi violentemente con pugni, calci, utilizzando anche cinture ed aste delle bandiere. Fortunatamente nessun tifoso è rimasto ferito in maniera grave anche grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine presenti nei pressi del settore ospiti.