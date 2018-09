SALERNITANA STRARIPANTE: i granata volano travolgendo 3-0 il Padova

La Salernitana conquista la prima vittoria in campionato travolgendo letteralmente il malcapitato Padova. La squadra di Colantuono mette in discesa la gara già nel primo tempo con l’eurogol di Di Tacchio che al 26′ – sul perfetto corner di Gigliotti – fulmina col mancino Merelli. Nella ripresa l’ingresso di Jallow mette al tappeto i patavini: l’attaccante gambiano è protagonista in entrambe le reti granata. Al 20′ va via sulla destra e mette al centro un pallone sul quale si avventa Casasola, bravo a mettere dentro il 2-0. Pochi minuti dopo è sempre l’ex Cesena a bruciare in ripartenza Zambataro e a servire l’accorrente Djavan Anderson che fredda ancora una volta Merelli. Una vittoria meritata al termine di una gara dominata in lungo e in largo dai padroni di casa.

SALERNITANA-PADOVA 3-0

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone (dal 21′ st. Mantovani), Schiavi, Gigliotti; D. Anderson, Akpa Akpro, Di Tacchio (dal 39′ st. Di Gennaro), Castiglia, Casasola; Djuric, Bocalon (dal 17′ st. Jallow). A disp.: Lazzari, Vannucchi, Mantovani, Migliorini, Vitale, Di Gennaro, Mazzarani, Odjer, A. Anderson, Jallow, Orlando, Vuletich. Allenatore: Stefano Colantuono.

PADOVA (3-4-2-1): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Salviato, Cappelletti, Pulzetti, Contessa (dal 1’st. Zambataro); Clemenza (dal 31′ st. Guidone), Capello (dal 1′ st. Marcandella); Bonazzoli. A disp.: Favaro, Perisan, Ceccaroni, Vogliacco, Zambataro, Belingheri, Broh, Della Rocca, Mandorlini, Guidone, Marcandella, Minesso, Sarno. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Marcatori: 26′ Di Tacchio, 20′ st. Casasola, 24′ st. D. Anderson.

Ammoniti: Schiavi, Di Tacchio, Djuric (S), Capello, Pulzetti (P).

LE PAGELLE: Jallow straripante, Di Tacchio gol d’antologia. Gigliotti e Anderson piacevoli sorprese

MICAI 6 – Attento e reattivo, un portiere che può crescere e fare sempre meglio.

PERTICONE 6,5 – Sicuro e affidabile, oramai perno imprescindibile della retroguardia granata. (21′ st MANTOVANI s.v.)

SCHIAVI 6,5 – Il capitano guida con la solita autorevolezza il proprio reparto.

GIGLIOTTI 7 – Esordio in maglia granata molto positivo. Il mancino ex Ascoli si rivela esperto battitore di calci piazzati. E’ suo il perfetto assist da corner per la rete del vantaggio di Di Tacchio.

DJAVAN ANDERSON 6,5 – Altro esordiente di giornata, anche lui protagonista. L’olandese ex Bari realizza il gol del 3-0 che chiude definitivamente la gara.

AKPA AKPRO 6,5 – Motorino inesauribile, giocatore onnipresente nella mediana granata.

DI TACCHIO 7 – Un gol d’antologia con un sinistro al volo da oltre 25 metri che lascia di stucco Merelli. Poi, la solita partita di sostanza e geometrie al servizio della squadra. (39′ st DI GENNARO s.v.)

CASTIGLIA 6 – Gara più di sostanza che di qualità per la mezz’ala scuola Juventus.

CASASOLA 7 – Presenza costante sul versante sinistro granata. Colantuono si fida molto di lui e l’argentino lo ripaga con una prestazione importante suggellata dal gol del raddoppio.

BOCALON 5,5 – Dopo le buone prestazioni contro Palermo e Lecce, l’attaccante veneto si rende protagonista di una prova incolore. (17′ st JALLOW 6,5 – Uno dei migliori in campo, in pochi minuti cambia letteralmente la gara rendendosi protagonista degli assist che mettono in cassaforte la prima vittoria in campionato.)

DJURIC 6 – Solito guerriero, mantiene il peso dell’attacco da solo facendo a sportellate contro i difensori biancoscudati.