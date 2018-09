SALERNITANA – ASCOLI: le probabili formazioni, piccola rivoluzione per i granata

A distanza di quattro giorni dalla disfatta di Benevento la Salernitana torna in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione contro l’Ascoli per cercare il riscatto dinanzi al proprio pubblico. I granata, con 5 punti, precedono di una lunghezza in classifica i marchigiani, che vengono da un turno di pausa imposto dal calendario e giungeranno all’Arechi ben riposati. Dirigerà l’incontro il signor Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Mister Colantuono può contare su tutta la squadra eccetto i lungodegenti Rosina e Bernardini. Arruolabile anche Djavan Anderson, reduce da un brutto scontro di gioco a Benevento, il quale dovrebbe partire dalla panchina. Piccola rivoluzione per i granata, che dovrebbero passare al 4-3-1-2. In difesa, davanti a Micai, ci saranno Pucino sull’out di destra, che farà rifiatare Casasola, al centro la coppia Migliorini-Schiavi e sulla mancina Gigliotti. In mediana pronti Akpa Akpro – che potrebbe però cedere il posto ad Odjer – Di Tacchio e Palumbo, con Castiglia in panchina, mentre Di Gennaro agirà da rifinitore alle spalle della coppia formata da Djuric e Bocalon, in ballottaggio con Vuletich.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Il tecnico bianconero Vivarini deve fare a meno degli acciaccati Carpani, Ngombo, Ingrosso e Coly, mentre Lanni, pur essendo convocato, non è al massimo e partirà dalla panchina. Possibile il passaggio al 4-3-1-2, con Laverone abbassato sulla linea dei difensori al fianco di Valentini Brosco e D’Elia. In avanti ci sarà Baldini alle spalle di Ninkovic-Ardemagni.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Micai; Pucino, Migliorini, Schiavi, Gigliotti; Akpa Akpro, Di Tacchio, Palumbo; Di Gennaro; Djuric, Bocalon. A disposizione: Vannucchi, Vitale, Casasola, Mantovani, Perticone, Castiglia, Odjer, A. Anderson, Bellomo, Mazzarani, Vuletich, Jallow. Allenatore: Colantuono

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, Casarini, Cavion; Baldini; Ninkovic, Ardemagni. A disposizione: Lanni, Bacci, Padella, De Santis, Quaranta, Troiano, Addae, Zebli, Kupisz, Beretta, Ganz, Rosseti. Allenatore: Vivarini.