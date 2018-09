Sabato 22 settembre La Selva porta in scena i Cult of Magic

Positano – Sabato 22 settembre alle ore 21.00 (ritrovo ore 19), presso l’Associazione Culturale “La Selva” di Montepertuso (Positano – SA), il collettivo Cult of Magic presenta la performance “Le Serpent Rouge” tratta dall’omonimo poemetto scritto da Louis Saint-Maxent nell’ottobre 1966. Una performance da godere all’aria aperta, nella magica cornice de La Selva, polo culturale sito a Montepertuso: sul piccolo palcoscenico, situato in un punto strategico dal quale è possibile godere di un panorama mozzafiato su Positano e limitrofi, si svolgerà la data conclusiva del tour 2017-18 della performance, forte del successo appena conseguito al Teatro Continuo Burri, prestigioso palcoscenico de La Triennale di Milano.

Una performance da godere all’aria aperta, in una sera d’estate, nel magico momento del tramonto, immersi nel verde della Selva: a metà strada tra un live musicale e uno spettacolo di danza, la performance Le Serpent Rouge è frutto dell’incontro tra la coreografa Samira Cogliandro e il compositore Francesco Sacco.

Il libretto è diviso in tredici brevi capitoli, ciascuno titolato col nome dei dodici segni zodiacali a cui si aggiunge il segno del serpentario. I segni zodiacali sono un pretesto per accompagnare il pubblico in un percorso che conduce alla scoperta del divino femminile (o femminino sacro) nelle sue diverse declinazioni e manifestazioni. La scoperta è resa possibile grazie alle chiavi interpretative fornite dai personaggi, dalle immagini e dalle musiche che danno vita alla performance.

Per tutta la durata della performance, in scena sono presenti tre danzatrici e un musicista che presenterà dal vivo l’album :O (DuepuntiO) integrandolo con composizioni realizzate appositamente per Le Serpent Rouge. La parte musicale è caratterizzata dall’impiego di strumenti acustici ibridati da sintetizzatori modulari, sequencer, oscillatori analogici, arpeggiatori e theremin.