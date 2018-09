Rubano smartphone in centro commerciale: arrestati due pregiudicati di Vico Equense

I Carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato due pregiudicati di Vico Equense per il furto di uno smartphone avvenuto lo scorso maggio presso un negozio sito nel centro commerciale “La Cartiera”. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata nei confronti di un 42enne e un 50enne del comune costiero, dopo le indagini effettuate in seguito alla denuncia del proprietario del negozio. Decisive le immagini delle telecamere del negozio e quelle intorno al centro commerciale. Il cellulare è stato recuperato e ora i due sono a Poggioreale con l’accusa di furto aggravato in concorso e occultamento di targa.