Roma. Teatro Biblioteca Quarticciolo. “FRIDA AM I”, di e con Federica Gumina.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Da non perdere lo spettacolo “FRIDA AM I” di e con Federica Gumina.

Compagnia Atacama presenta

FRIDA AM I

Spettacolo di teatro e danza dedicato a Frida Kahlo

di e con Federica Gumina

Ideazione, testi e regia: Federica Gumina

Coreografie: Patrizia Cavola e Federica Gumina

Collaborazione alla regia: Paolo Orlandelli

Voce registrata: Anderson Diaz Arenas

Montaggio audio: Sandra Graniti

Fotografie: Giacomo Prestigiacomo

Produzione: Atacama

Residenza: La Scatola dell’arte

NUOVA REPLICA 9 SETTEMBRE 2018, ORE 18

spettacolo nell’ambito della rassegna “Associazioni in comune 2018” del Teatro Biblioteca Quarticciolo

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

VIA OSTUNI, 8

TEL. 06 69426222 – 06 69426277

promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it

Riassunto di “FRIDA AM I”:

Frida Frido Freedom. Libera di essere quello che voglio.

Sono donna e sono uomo, sono acqua e sono fuoco, sono tempesta e calma assoluta, non piangere, non sono perduta, io volerò, io ci riuscirò, dipingerò la vita con tutti i colori possibili, la guarderò attraverso me stessa, ma sarò io, sola o no, ferma o no, sarò l’azzurro e il rosso, il bianco e il nero, sarò libera, sarò viva, sarò quello che tu non vedi e quello che ti acceca. Io ci sono, esisto e sono viva, io sono Frida.

Note di regia di Federica Gumina:

“Frida Am I“ è un progetto dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo, e su tutto ciò che lei è stata e continua ad essere, una grande artista, una grande donna, una grande forza, una grande anima. La sua pittura ti colpisce, può turbarti, incuriosirti, ma sicuramente non lasciarti indifferente, l’idea di costruire uno spettacolo su di lei, mi è stata data dai suoi stessi quadri, ho visto in quello sguardo, qualcosa che all’inizio mi ha turbato, poi incuriosito, infine mi ha spinto ad andare oltre, informandomi sulla sua vita, su chi ci fosse dietro quei ritratti ed è così che ho saputo del suo tragico incidente; Frida, all’età di 18 anni, tornando da scuola, a causa di uno scontro tra l’autobus su cui viaggiava e un tram, viene trafitta da un corrimano, che le entra nel fianco e le esce dalla vagina, un’immagine così forte, così dolorosa che mi ha rapito e portato nel suo mondo, nel cercare di capire quello sguardo al di là di ogni giudizio. Frida, una donna che supera i limiti di se stessa, che dalla difficoltà di non poter camminare trova il modo di volare, che dipinge la vita con tutti i colori possibili, tutti quelli che può creare, dove il sole e la luna possono cambiare posto e sentirsi sempre in armonia con se stessi e con il tutto, dove i contorni della natura umana si intrecciano, si scambiano e si riscoprono nell’anima della natura stessa trovando una bellezza nuova, più forte e più vera, la bellezza della vita, è forse proprio arrivando al limite che possiamo scoprire la verità?

Scheda dello spettacolo:

“Frida Am I“ è uno spettacolo di teatro e di danza dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo, con testi inediti e coreografie di teatro danza misto a tango argentino. Il processo creativo su questo spettacolo è iniziato nel 2015, prima con la scrittura dei testi, poi con l’elaborazione di materiale coreografico, mischiando teatro-danza, danza contemporanea e tango argentino. Lo spettacolo è stato ideato, scritto e interpretato da Federica Gumina, le coreografie composte insieme a Patrizia Cavola e la regia curata con la collaborazione di Paolo Orlandelli. Il progetto, nelle sue fasi di avvio, ha avuto il sostegno della compagnia Atacama, riconosciuta dal Mibact con residenza nella Scatola dell’arte. Sono stati elaborati 25 minuti, portati in scena come primo studio, nell’anteprima Visioni V presso il Gran Teatro Parco delle Arti in Abruzzo, nella rassegna Arcipelago donna 2015 dell’Estate Romana, poi lo spettacolo intero, con l’aggiunta di altri 25 minuti, ha debuttato presso il Teatro Boni di Acquapendente nel 2016, in occasione della festa della donna, e, successivamente, in occasione della riapertura del Teatro Tor Bella Monaca, all’interno della rassegna 2016 “Di scena in Estate” promossa da Teatri in comune e Zetèma e inserito nuovamente nella stagione 2017 dello stesso, selezionato nella chiusura stagione del Centro Culturale Artemia 2018.

La figura di Frida Kahlo è perlustrata nella sua variegata complessità da Federica Gumina, che riesce a coinvolgere il pubblico, che entra nella storia di una donna che ha fatto epoca, che ha conosciuto un’esistenza difficile e uomini e donne importanti.

Viene continuamente celebrata anche da rassegne con opere della sua produzione artistica.

Spettacolo da non mancare.

Maurizio Vitiello