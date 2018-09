Ricoverato per un improvviso malore il chitarrista dei Negramaro

Momento difficile per i cari e i fans di Emanuele Spedicato, chitarrista trentasettenne dei Negramaro, ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il giovane musicista è stato trovato privo di sensi dalla moglie Clio, nei pressi della piscina della sua abitazione in Salento.

Gli accertamenti degli esami neurologici a cui è stato sottoposto questa mattina rivelano un emorragia celebrale in atto. Nonostante non sia in pericolo di vita, Spedicato dovrà subire un intervento chirurgico.

Non manca sicuramente il forte sostegno dei membri della band Negramaro e dei fans anche sui social. (fonte: Repubblica.it)