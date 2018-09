Riceviamo e pubblichiamo. Chi paga???

Egregio direttore, queste poche righe dovrebbero far riflettere tutti coloro che hanno a cuore la NOSTRA amata costiera. Nel 2018 non è possibile tenere chiuse due strade di vitale importanza( sp1 e sp2) per studenti, lavoratori, attività economiche che si basano sul turismo ecc ecc. Ora mi domando quanti enti inutili abbiamo in costiera o che dovrebbero provvedere alla messa in sicurezza delle strade e la pulizia delle stesse? Partiamo dall’ Ente Parco dei Monti Lattari quali sono i suoi compiti, chi siede nei posti di “governo” dell’ente, quale voto è stato determinante lo scorso anno a non fare commissariare l’ente in extremis approvando il bilancio ( molti del pd non approvarono il bilancio nonostante la presidenza è la loro)? Provincia di Salerno che grazie alla legge Del Rio dovrebbe occuparsi della messa in sicurezza di strade e scuole ma senza finanziamenti non fanno nulla? ANAS ? Comunità Montana? E perché no anche l’UNESCO cosa fa per noi cittadini comuni? Ma quello che fa più male è vedere che dopo le riunioni della conferenza dei sindaci a mezzo stampa dichiarano di fare questo o quello ma alla fine le chiacchiere stanno a zero. (L’unico che realmente ha fatto qualcosa per la sicurezza stradale e’ stato il sindaco di Ravello che impuntandosi ha messo in sicurezza la galleria nuova e ancor di più ha sistemato l’interruzione che si era avuta a Castiglione in pochi giorni). Ora in uno stato democratico per i danni subiti da Noi cittadini e anche da chi viene da noi a soggiornare le tasse invece di versarle allo Stato le teniamo noi con un ente unico che si occupi dei Nostri problemi, delle nostre esigenze ed eliminando così dal Nostro territorio POLTRONARI inutili che per arricchire il loro curriculum dicono di essere stati in sudetti enti. Paghiamo e continueremo a pagare gente che non governa. Buona Vita a TUTTI

C.F