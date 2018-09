Riaperta corsia sulla SS7/BIS in provincia di Napoli

Sulla strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” riaperta al traffico la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione di Nola, in provincia di Napoli.

Attualmente è presente il restringimento in corrispondenza del km 28,500 per permettere al personale di Anas e della impresa incaricata di effettuare le operazioni di rimozione del portale segnaletico.

La circolazione è regolare in direzione di Villa Literno.

CAMPANIA, ANAS: PER LA CADUTA DI UN PORTALE SEGNALETICO, CHIUSA PROVVISORIAMENTE – IN DIREZIONE DI NOLA – LA STRADA STATALE 7/BIS "DI TERRA DI LAVORO", IN PROVINCIA DI NAPOLI

Napoli, 25 settembre 2018

A causa delle forti raffiche di vento che dalla serata di ieri stanno interessando la Campania e che hanno provocato la caduta di un portale segnaletico, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” al km 28,500, nel territorio comunale di Caivano, in provincia di Napoli.

Il traffico in direzione di Nola è deviato lungo viabilità alternativa; regolarmente transitabile la statale in direzione di Villa Literno.

Sul posto è intervenuto personale dei VVFF, di Anas e delle Forze dell’Ordine, al lavoro per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.