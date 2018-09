Rebibbia, detenuta getta i figli dalle scale della prigione: uno è morto, l’altro grave

Una detenuta del carcere romano di Rebibbia ha tentato di uccidere i suoi due figli: uno, un neonato di sette mesi è morto, l’altro, un bimbo di due anni, è in codice rosso e ricoverato al Bambin Gesù dove i medici stanno tentando di salvarlo.

A dare la notizia il presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda, Lillo Di Mauro. La tragedia è accaduta all’interno della sezione nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni, poco dopo le 12 di ieri. La donna, Alice S., 30 anni, di nazionalità tedesca era in carcere dallo scorso agosto per una condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti. In mattinata, secondo fonti del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la donna avrebbe dovuto avere un colloquio con i suoi parenti. Qualche giorno fa la donna aveva parlato con l’avvocato a cui aveva fatto presente di soffrire di depressione e di non reggere la situazione carceraria.

Detenuta getta i figli dalle scale a Rebibbia, consulta penitenziaria: “Madri e figli non devono vivere in carcere”

A Rebibbia si è recata il procuratore aggiunto Maria Monteleone, coordinatore del pool dei magistrati che si occupa dei reati sui minori. Avvierà una indagine per omicidio e tentato omicidio. Sono in corso anche i rilievi tecnici dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni e sentiranno appena possibile la donna.

RepTv L’inchiesta: “Prigioni d’Italia”, in cella con mamma: i bimbi innocenti in carcere

Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è recato nel carcere romano. Bonafede ha visto i luoghi teatro della vicenda, poi, insieme con il capo del Dap Basentini, ha avuto un colloquio con il direttore di Rebibbia, poi si è recato al Bambino Gesù, dove è ricoverato il bambino rimastro gravemente ferito. Bonafede ha annunciato che il ministero della Giustizia ha aperto un’inchiesta interna sulla vicenda. “È una tragedia – ha detto – Personalmente prego perché il bambino in ospedale possa essere salvato dai medici che stanno facendo di tutto. La magistratura sta già facendo gli accertamenti, posso soltanto dire, e non posso aggiungere nient’altro, che chiaramente il ministero ha già aperto un’inchiesta interna per verificare le responsabilità”.

di FEDERICA ANGELI

LA REPUBBLICA