Ravello, vigile e moglie in sella a moto di servizio finiscono sui social. Ecco cosa è successo

Una vicenda che ha per sfondo il bivio di Castiglione, a Ravello, e parte dalla pubblicazione di una foto su Facebook. Secondo quando pubblicato da Andrea Cretella, un agente della Polizia Municipale (di cui non viene rivelato il comando di appartenenza), dotato del mezzo di servizio, ha lasciato il turno di lavoro per accompagnare la moglie a casa con le borse della spesa. “Questo è peculato, con tanto di testimoni e così via, di materiale ne abbiamo no problem. Diceva il mio grande amico buonanima di Antonio, mi invitate a Carn e Maccarun. A presto”, accusa Cretella.



Ma alla prima pubblicazione è poi seguito un altro post, in cui Cretella dice di esser stato convocato in caserma, perché il vigile e la moglie l’hanno querelato per aver postato la foto della discordia, rivelando di aver ricevuto la foto su WhatsApp da coloro che erano presenti a fatto compiuto, ma che comunque i volti e la targa del mezzo sono coperti, ed il comando di appartenenza del mezzo non è stato specificato.

Il fatto comunque si fa interessante, visto che Cretella si chiede che ora che è stato denunciato, il vigile “sicuramente dovrà giustificare cosa faceva lì fermo con il motorino si servizio con le borse della spesa a bordo (come da foto in possesso dei testimoni) e poi far salire sul motorino la moglie e accompagnarla a casa? Se poi aveva un ordine di servizio e quindi autorizzato, allora merito di essere condannato”. (Foto di repertorio)