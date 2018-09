Ravello, Secondo Amalfitano ricorda l’ex segretario Attilio Romano

Seguono con commozione, le molteplici attestazioni di stima da tutta la Costiera Amalfitana, per la dipartita di Attilio Romano, l’ex segretario dei comuni di Ravello e Scala originario di Tramonti. Il direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano, lo ricorda con queste parole dal proprio profilo Facebook:

Ciao ATTILIO!

Con te se ne va una delle ultime figure autentiche di Segretario Comunale. Non me ne vogliano gli attuali Segretari Comunali. Attilio Romano apparteneva ai Segretari Comunali “Prefettizi”; quelli che rappresentavano lo Stato, la Res Publica: Attilio ha saputo incarnare appieno quella figura, riuscendo nell’improbo compito di coniugare gli interessi ed il bene dell’Autonomia Locale con l’interesse ed il bene superiore dello Stato, senza scontentare o mortificare nessuno dei due.

La mia gratitudine, il mio affetto per te l’ho dimostrato e continuerò a dimostrarlo nelle innuverevoli citazioni del mio Segretario per antonomasia, anche se, con reciproco rammarico, ci siamo tante volte lamentati per non essere riusciti a lavorare insieme nell’abbinata Segretario-Sindaco. Te ne andasti in pensione prima che potesse succedere, e quando divenni sindaco – lo ricordo come se fosse ora – ,mi consolasti dicendo: “vabbuò tien a figliola che è meglio e me”. La “figliola” era Giulia Di Matteo mia storica Segretario Comunale; anch’essa ebbe modo di trovare la tua presenza così forte nel Comune di Ravello, negli atti ma soprattutto nelle persone, da convincerci ulteriormente che persone come te non muoiono mai, proprio per il loro modo di essere stati in vita.

Grazie amico mio per tutto quello che mi hai dato e insegnato, specie come uomo che, sono sicuro che ne sarai felice, per me è stato ancor più grande del Segretario Comunale.

Al più presto aprirò l’ultima bottiglia di vino rimasta dei tuoi regali, quel vino del quale tu eri così orgoglioso e che ha accompagnato sempre le nostre innumerevoli tavolate. In paradiso troverai ad accoglierti alcuni pezzi di quella che fu la tua squadra comunale e i tuoi amministratori, divertitevi come abbiamo sempre fatto, e dici loro che qui ci mancate tutti e ci mancherete sempre più.