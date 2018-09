Ravello. Riaperta da ieri via della Marra. Il comunicato del Sindaco.

Ravello, Costiera amalfitana . Dopo il tempestivo intervento a seguito dei massi caduti dalle antiche mura della città della musica, non si è fatta aspettare la risposta dell’amministrazione comunale: subito riaperta via della Marra chiusa in precedenza, in via precauzionale, a causa del probabile pericolo.

E’ stato dunque riaperto dalla tarda mattinata di ieri il transito pedonale di via Palazzo della Marra chiuso da giovedì mattina in seguito a un crollo di pietre e calcinacci dalla parte alta dell’antica struttura tutelata da vincolo storico-architettonico.

Il Comune, in tempo di record, ha provveduto a riaprire la via che passa sotto l’antica porta di Ravello affidando a una ditta edile la costruzione di una struttura in acciaio a protezione del transito pedonale.

Permane per il resto l’ordinanza di messa in sicurezza, emessa dal sindaco di Ravello, necessaria ad eliminare definitivamente il pericolo.

Lavori di consolidamento che andranno concordati con la Soprintendenza essendo il complesso immobiliare Palazzo della Marra di alta valenza storica e sottoposto a vincolo speciale della legge 1089 del 1939.

«Abbiamo definito tutto in pochissimo tempo affidando ad una impresa l’incarico di montare la struttura per ripristinare il transito pedonale, interdetto dopo il crollo di giovedì mattina – spiega il sindaco Salvatore di Martino – Siamo intervenuti tempestivamente per riaprire, in sicurezza, il passaggio pedonale lungo la principale via di accesso alla piazza limitando al minimo i disagi per i cittadini, le attività commerciali e i turisti».