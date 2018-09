Ravello, Costa d’ Amalfi. Il distacco di pietrame dalle vecchie mura ha provocato la chiusura dell’accesso a Piazza Duomo da Via Marra . Tanta paura stamattina a Ravello in Costiera Amalfitana, per le vecchie mura di un’arco storico, simbolo dell’ingresso alla città della Musica, dove si è verificata una caduta di pietrame.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, i tecnici del comune di Ravello, la polizia locale di Ravello e amministratori che sono subito intervenuti con il personale dell’ufficio tecnico per i debiti rilievi.

Per un approfondito esame della situazione lungo la struttura di Via Palazzo della Marra è intervenuta un’autoscala dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Salerno.

L’intervento del mezzo dei vigili del fuoco servirà a garantire un esame particolareggiato della struttura anche per individuare eventuali ulteriori punti di cedimento.

Piazza Duomo può essere raggiunta dal parcheggio o da via Roma.

