Pasquale Marrazzo è il nuovo segretario comunale di Ravello. Il 51enne originario di Nocera Inferiore è stato nominato lo scorso 28 agosto dal sindaco Salvatore Di Martino: la scelta è ricaduta su Marrazzo, dopo una certosina ricerca. Il bando era stato pubblicato nei mesi scorsi.

Marrazzo, che è laureato in giurisprudenza, ha ricoperto già diversi incarichi presso le segreterie di comuni come Pollena Trocchia, Pagani, Cetara e Positano (due volte). Il sindaco di Ravello ha così commentato: “Con la nuova nomina il Comune di Ravello si è assicurato un segretario a tempo pieno in un’ottica di ottimizzazione del lavoro della macchina comunale in vista delle molteplici progettualità che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per la città di Ravell”.