Ravello: Il messaggio del sindaco Salvatore Di Martino a tutti gli studenti

Cari Ragazzi,

ogni nuovo inizio porta necessariamente con sé due momenti fondamentali: la malinconia per qualcosa che si chiude, in questo caso l’estate, la libertà che ha contraddistinto fino ad ora le vostre giornate, la compagnia degli amici e i momenti di relax, e l’altro momento, che è fatto di ansia, entusiasmo ed attesa per ciò che deve appunto cominciare.

Per alcuni di voi è il primo giorno di scuola, per altri inizia un nuovo ciclo, quello della scuola secondaria, che comporterà un maggiore impegno.

Come ogni anno, è mia abitudine accompagnarvi, seppure simbolicamente, in quello che considero da sempre un momento di rinnovamento, un passaggio vero e proprio da una stagione all’altra della vita.

Il mio augurio per ciascuno di voi, seme e linfa vitale per la nostra comunità, primavera del nostro paese, è quello di trovare entusiasmo e nuovi stimoli in tutto quello che farete, di accendervi, come solo voi sapete fare, di gioia per ogni singola ora passata accanto ai vostri compagni, ad ascoltare gli insegnanti, a far tesoro di ciò che vi formerà e permeerà intensamente per il resto della vostra vita. Non sprecate nemmeno un istante di quello che vivrete nelle vostre aule, anche nei momenti di tensione o di fatica più intensa.

Perché, credetemi, un giorno tutto questo vi mancherà e ripensare a ciò che ora forse considerate routine, sarà motivo di malinconia.

Quando si dice che la scuola è una seconda casa e che i professori sono come genitori, non si esagera e non si pecca di retorica!

Mi sembra doveroso, interpretando anche i vostri sentimenti e quelli del personale docente, esprimere alla professoressa Patrizia Milo, il grazie per tutto quello che ha fatto in questi cinque anni.

Un fianco a fianco che ha visto insieme Istituzioni, famiglie e ragazzi in un percorso di confronto e di crescita: dalla Festa dell’Albero alla giornata dedicata alla memoria dei nostri caduti, dal premio Ad Meliora semper, per gli studenti che si sono evidenziati nel corso dell’arco scolastico, all’avventura della Capitale Italiana della Cultura 2020, fino al meraviglioso ritorno in classe di ex

alunni ed insegnanti in pensione avvenuto lo scorso maggio con la complicità appunto della dirigente.

L’Amministrazione Comunale continuerà a svolgere il proprio ruolo, ad esservi vicina e a contribuire alla vostra crescita.

Con affetto

Dalla Residenza Municipale, 12 settembre 2018 Il Sindaco

Avv. Salvatore Di Martino