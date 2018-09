Ravello, lutto per la scomparsa dell’ex segretario Attilio Romano: le condoglianze del Comune

Lutto a Ravello. Se n’è andato, infatti, l’ex segretario comunale Attilio Romano. Romano era stato attivo fino al 1995 e aveva lavorato anche con l’attuale sindaco Salvatore Di Martino.

Ecco le condoglianze dell’amministrazione attuale, nella persona del sindaco Di Martino:

“L’Amministrazione Comunale e il personale dipendente, in servizio e in congedo, piangono la dipartita del

Dott. Attilio Romano già Segretario Capo dal 1978 al 1995.

Uomo di provata esperienza amministrativa e di grande coinvolgente simpatia, è stato apprezzato dall’intera Comunità per le sue doti non comuni di umanità, serietà e cordialità.

Ha collaborato senza riserva alcuna con tutte le Amministrazioni che si sono succedute durante la sua permanenza in servizio.

Sempre disponibile, anche nei momenti di pausa dal lavoro, non ha mai lesinato ogni sforzo, pur di vedere risolti i problemi che i Sindaci gli sottoponevano, nel solo imteresse della collettività.

Grazie, carissimo Amico, per tutto quanto hai saputo dare durante la tua apprezzata permanenza in questa Città, giustamente esigente per il suo prestigio internazionale.

Sentiamo il dovere di stringerci intorno alla famiglia, esprimendo i sensi del più profondo e accorato cordoglio.

Ravello, 18 settembre 2018.”.