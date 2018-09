Ravello, Costiera amalfitana. Ancora un incidente alla SITA nella strada della provincia di Salerno che con un pò di pioggia diventa scivolosa e pericolosa. Pare colpa anche delle ruote maltenute. Sotto i riflettori la sicurezza degli utenti e del personale viaggiante , come denunciato dalla Fit Cisl e Uil trasporti

, in quanto da tempo per via delle gare le L’azienda non investe in manutenzione ordinaria è straordinaria e gli autisti spesso sono costretti ad utilizzare autobus quasi assenti di manutenzione ordinaria con diversi problemi a questo punto visto che l’azienda Comunque spende dei soldi societari per accontentare a volte qualcuno per incentivarlo a lavorare Alla fine i risultati non li stiamo vedendo E pertanto preoccupati che già dall’inizio dell’anno scolastico ci possono essere dei problemi.

Per giunta ì l’azienda sempre per economia ha affidato la gestione dei pneumatici verso l’esterno per economizzare rientrare nei costi la ditta che ha Vinto l’appalto sta dando enormi problemi proprio con i pneumatici a nostro avviso la mescola è scadente è spesso ritardano la sostituzione questo succede che i pneumatici sono usurati spesso arrivano al limite è molto molte volte esplodono per strada

E’ stata chiesta la sostituzione immediata degli autobus che fanno la linea Amalfi Ravello l’azienda ha acquistato o quattro autobus Volvo usati il mese di giugno Stiamo ad oggi è ancora devono essere messi su strada per problemi tecnici e non abbiamo ancora capito veramente quali sono questi problemi tecnici per me questo è sperpero di denaro

Non trascurando il settore ricambistica che a nostro avviso spesso i ricambi non sono adatti alle nostre esigenze perché anche in quel caso si fanno gare a ribasso per comprare un ricambio spesso scadente