Ravello, Costiera amalfitana. Grande successo del concerto di James Senese ieri sera in piazza a Torello e di Napoli Centrale. Questa sera sarà proposto lo spettacolo pirotecnico che ha reso celebre e caratteristica questa particolare festa, “L’incendio del Borgo”. Lo spettacolo è previsto per le ore 21 e prevederà come sempre l’installazione delle caratteristiche luminarie, una pittoresca fiaccolata, spettacoli musicali e stand gastronomici. Ogni anno l’evento attira migliaia di turisti e visitatori da tutto il mondo. E’ sicuramente una delle feste più belle e suggestive della Costa d’ Amalfi e della Campania che vede una partecipazione collettiva di tutti gli abitanti del borgo, per noi di Positanonews davvero un evento unico al mondo nel suo genere.

Come da tradizione, tutte le case borgo, grazie allo straordinario lavoro dei volontari che ogni anno rendono possibile la festa, saranno illuminate da una miriadi di luci che si rifanno a quelle scenografie di fuoco che secondo alcuni vennero eseguite durante il XVII secolo a Napoli.

Il programma di oggi domenica 16 settembre

Ore 8.00: Celebrazione Eucaristica in suffragio del prof. Mario Palumbo

Ore 8.30: Il Concerto Bandistico “Città di Minori” darà inizio ai festeggiamenti con le tradizionali marce sinfoniche in piazza, cui seguirà il giro del paese artisticamente addobbato

Ore 10.45: Santa Messa Solenne

Ore 18.30: Santo Rosario – Santa Messa e Processione.

Ore 21.00: In una splendida combinazioni di luci, i componenti del Comitato festeggiamenti offriranno al pubblico lo Spettacolo dell’Incendio simulato del borgo, arricchito di giochi ed eleganti effetti pirotecnici assolutamente unici e irripetibili in tutta la Costiera Amalfitana. Apprezzato e riconosciuto per la sua originalità coreografica da esperti internazionali dell’arte pirotecnica e dalla moltitudine di turisti nazionali e stranieri.

Ore 22.00: Serata di intrattenimento musicale con il Gruppo I Coracion.

Nelle serate del 15 e 16 settembre nella piazzetta Pasquale Sacco sarà allestito uno stand gastronomico. Inoltre, il collegamento con la frazione Torello sarà assicurato con una navetta.

Video Fulvio D’Aria