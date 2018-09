Ravello, ditta di pulizie tralascia diverse strade: il Comune non ci sta e scatta l’ordinanza senza precedenti

Un’ordinanza senza precedenti quella emessa dal Comune di Ravello. Il tutto ruota attorno ad alcuni verbali del comandante della Polizia Municipale Biagio Cipolletta, il quale ha segnalato diverse “omissioni relative al servizio di spezzamento e diserbo delle vie comunali a cura della ditta affidataria.

In particolare all’esito della ricognizione effettuata sul territorio sono state accertate situazioni di completa omissione del servizio in via Santa Croce (diserbo), via Giovanni XXIII (spazzamento), via Marino Frezza (diserbo).

Ma non solo. Dall’indagine è emersa, inoltre, una situazione complessiva di non adeguata esecuzione del servizio in altre vie del territorio in cui il livello di diserbo e pulizia non è soddisfacente. Una situazione che, come si legge dall’ordinanza, potrebbe rappresentare conseguenze anche di tipo igienico sanitario, in quanto potrebbero favorire le condizioni per la creazione di ricettacoli di animali (insetti, roditori, ecc.).

Ecco perché il Comune si è attivato e ha ordinato alla società affidataria, una ditta lombarda, di eseguire ad horas i servizi non effettuati entro tre giorni, altrimenti si attiverà legalmente per salvaguardare l’incolumità e l’igiene pubblica.