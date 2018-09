Ravello, circolazione stradale in via della Repubblica: ecco le disposizioni temporanee per venerdì 14 settembre

Il Comando di Polizia del Comune di Ravello, ha ordinato le disposizioni in merito alla circolazione stradale in via della Repubblica. A causa di un intervento per le opere di realizzazione della bretella di collegamento via Boccaccio-via della Repubblica e la costruzione della rampa Auditorium, venerdì 14 settembre dalle ore 6.00 fino alle ore 6.30 sarà interdetta la circolazione a tutti i veicoli in via della Repubblica, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Boccaccio e l’intersezione con via Crocelle. La disciplina è applicata al fine di consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, salvaguardando gli operatori dell’impresa Falco Primo e gli utenti della strada.