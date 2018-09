Ravello, brutto incidente per giovane ciclista: l’atleta si è scontrato con auto

Ravello, Costiera Amalfitana. Brutto incidente per un giovane ciclista sulla Strada Provinciale 75. Questa mattina intorno alle 8.30, poco dopo il bivio di Scala, il giovane in bici si scontrato in discesa contro un’auto, propensa ad uscire dal proprio varco carrabile: nell’impatto ha avuto la peggio lo sportivo finito sull’asfalto.

Il 18enne ravellese, è stato soccorso dal conducente dell’auto e dai presenti. L’automobilista di Ravello ha allertato i soccorsi ed il giovane, dolorante alla spalla sinistra, è stato preso subito in cura dai sanitari del 118 che con l’ambulanza l’hanno condotto al vicino Pronto Soccorso di Castiglione.

Il personale medico ha accertato un evidente frattura della scapola, ma dopo tutte le analisi del caso non sono risultate altre conseguenze. Vitale per il giovane ciclista è stato il casco, che ha attutito il violento impatto con l’autovettura, tenendo in salvo il capo. Niente da fare per la bicicletta in carbonio, che è andata distrutta.