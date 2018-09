Ravello autista Sita aggredito sul bus

Ravello al Largo di via Boccaccio.Alla fermata del bus di linea Sita Amalfi-Ravello, un alterco verbale, per futili motivi legati a problemi di viabilità, è scoppiato tra un cittadino e l’autista del bus in servizio quindi dalle parole si è passati ai fatti, con l’uomo che continuando a inveire contro il suo antagonista è salito a bordo del bus rifilandogli uno schiaffo e una testata.Allertati i carabinieri e il 118 che ha trasferito all’ospedale Costa d’Amalfi. Negative Tac e radiografie, è stato dimesso nel pomeriggio. Dovrà rimanere a riposo per 7 giorni. 90 giorni per le querele di parte.