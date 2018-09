Ravello autista Sita aggredito sul bus da un ragazzo del posto. Assurda la dinamica! Piena solidarietà da Positanonews

Ravello , Costiera amalfitana . Al Largo di via Boccaccio.Alla fermata del bus di linea Sita Amalfi – Ravello, un alterco verbale, per futili motivi legati a problemi di viabilità, è scoppiato tra un cittadino e l’autista del bus in servizio quindi dalle parole si è passati ai fatti, con l’uomo che continuando a inveire contro il suo antagonista è salito a bordo del bus rifilandogli uno schiaffo e una testata.A llertati i carabinieri e il 118 che ha trasferito all’ospedale Costa d’Amalfi. Negative Tac e radiografie, è stato dimesso nel pomeriggio. Dovrà rimanere a riposo per 7 giorni. 90 giorni per le querele di parte.

AGGIORNAMENTI

La dinamica che è stata ricostruita è assurda. L’autista non avrebbe fatto altro che chiedere a un ragazzo, a quanto sembra si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine, di spostarsi dal posto per l’autobus della SITA. Questo dopo aver inveito è salito sopra l’autobus e lo ha aggredito. Ora l’autista è in malattia sotto choc per l’aggressione.

Positanonews, prima testata giornalistica a farlo, esprime piena solidarietà all’autista e a tutti gli autisti che lavorano in condizioni difficili sul territorio.