Ravello, ancora problemi per la raccolta rifiuti: sospesa raccolta Vetro

Continua l’emergenza raccolta rifiuti a Ravello. Poco fa il Comune ha pubblicato una nota che recita quanto segue:

“Si rappresenta che, a causa del protrarsi della fase di blocco degli impianti di destino della frazione VETRO e della fase di saturazione riscontrata presso il sito di stoccaggio, LA RACCOLTA DELLA SUDDETTA TIPOLOGIA DI RIFIUTO È TEMPORANEAMENTE SOSPESA. Sarà comunicato il rientro di tale stato di emergenza. Si confida nella massima collaborazione”.

Per tutto il mese di agosto si sono registrati disagi a causa della situazione dello STIR di Battipaglia. Il tritovagliatore di Battipaglia sta lavorando a singhiozzo, sia per le recenti agitazioni degli addetti ai lavori del sito, che per l’impossibilità di trasferire le ecoballe nell’inceneritore di Acerra. Mentre molti camion con i rifiuti provenienti dai Comuni del salernitano attendono ai cancelli, la Provincia ha fatto dietrofront sul conferimento delle ecoballe e degli stoccati nell’impianto Gesco di Sardone. La Regione Campania cerca un suolo dove mandare temporaneamente fino a 5000 tonnellate di rifiuto stabilizzato.