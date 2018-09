Ancora disagi per i poveri studenti di Ravello (e non solo). Un bus della SITA è arrivato poco fa a Castiglione completamente stracolmo e decine e decine di ragazzi non hanno potuto usufruire del servizio e sono rimasti difatti “a piedi”. Diversi giorni fa affrontammo ancora una volta l’argomento del collegamento carente tra i diversi paesi della Costiera amalfitana. Collegamenti che spesso sono carenti e fanno sì che spostarsi diventi un vero e proprio inferno. Spesso i pullman sono stracolmi, per la maggior parte di turisti, e questo genera un disservizio agli abitanti del territorio. Spesso studenti. Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di studenti che non possono salire sui mezzi per sovraffollamento.