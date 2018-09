Ragazza di Capri ferita lungo il Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana: soccorsa dal Cnsas, dal 118 e da un elicottero della Polizia

I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Servizio Regionale Campania, hanno effettuato l’ennesimo intervento lungo il Sentiero degli dei, in Costiera Amalfitana. Una ragazza di ventidue anni, residente a Capri, a seguito di una scivolata ha riportato una lesione ad una caviglia che le ha impedito di proseguire il sentiero in autonomia. I compagni di escursione hanno prontamente allertato il 118 da cui è scaturita la richiesta di intervento presso il CNSAS.

Il CNSAS è intervenuto inviando una squadra di tecnici che sono arrivati sul posto trasportati da un elicottero del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato e hanno prestato i primi soccorsi alla ragazza.

Dopo una prima medicalizzazione, effettuata sul posto, la donna è stata posizionata su una barella e trasportata all’attacco del sentiero, dove era attesa da una ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale.

Caprinews http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=10264