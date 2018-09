Piano di Sorrento folla per un ospite d’eccezione, dal punto di vista artistico e culturale.questa sera , domenica 30 settembre, alle ore 21, piazza Cota lo spettacolo del cantautore Roberto Vecchioni che arriva in penisola sorrentina con il suo “La vita che si ama tour“. Un evento di grande respiro che rappresenta uno dei momenti più significativi della kermesse nazionale “La Città e il Premio Penisola Sorrentina” che si concluderà il prossimo 21 dicembre al Teatro delle Rose.

I festeggiamenti per il Santo Patrono della Città di Piano di Sorrento, San Michele Arcangelo, si son conclusi , quindi, con lo spettacolo del grande artista per cui fervono i preparativi sotto la regia del funzionario comunale, Giacomo Giuliano e del direttore artistico del Premio, Mario Esposito oltre all’assessore Carmela Cilento. Il Premio ha ottenuto ulteriori, significativi riconoscimenti nazionali e internazionali, ultimo il patrocinio di Rai Uno.

Una ovazione per il cantautore che non ha perso occasione per frecciate nei confronti delle mode delle foto sui social che postano sopratutto le donne “Tette e culi non servono ad attirare i maschietti su di voi, loro sono attirati dalle tette e culi di tutte indistintamente.. fotografate l’anima..”

E poi chiude con Samarcanda