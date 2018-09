Pulcinella a scuola Angelina Lauro in festa

Una mattinata di sole di settembre e si ritorna a scuola con lo spirito di sempre. Gioia ed entusiasmo delle mamme e di tanti bambini accolti con i sorrisi delle maestre. Il saluto affettuoso della preside Marianna Cappiello, sempre attenta alle nuove proposte e alle tante esigenze delle famiglie. La sorpresa dell’arrivo inaspettato di Pulcinella ha rallegrato con lazzi e scherzi, un momento di forte aggregazione sociale e scolastico.

Scuola Tasso e Angelina Lauro sono un riferimento di grande cultura per l’offerta di un percorso formativo di alto livello professionale.

Realtà educative per tanti bambini della comunità sorrentina che aprono il cuore al mondo affascinante della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Traspare la voglia di cominciare con grande determinazione nella voce e nelle parole del dirigente scolastico la dr. Marianna Cappiello.

Un linea nuova per un percorso difficile. Siamo una squadra forte e compatta per dare il meglio alla comunità non solo scolastica.

Pulcinella interpretato dall’attore Fulvio Palmieri ha dato con allegria napoletana l’inizio a un giorno di scuola speciale.