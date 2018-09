A proposito della Galleria Cava-Costiera amalfitana: riceviamo e pubblichiamo

Lettera aperta ai Sindaci -seconda parte-

(ancora sul Tunnel Cava de’ Tirreni-Costa amalfitana)

Stimati Sindaci:

Mi riporto a quanto trasmesso con altra lettera il 15 settembre 2016 e, anche se insisto e ribadisco l’inutilità della Galleria che buca i Monti Lattari da Cava alla Costa amalfitana per il collegamento autoveicolare, mi piace dare un’altra alternativa.

Rimango ancora convinto che la soluzione migliore è la strada montana, col tracciato allo stato completo per il 70% circa, che dalla località Contropone di Passiano giunge fin quasi alle Antenne di Monte Sant’Angelo e poi al Valico di Chiunzi.

Da qui fino alla Costa amalfitana, c’è tempo per assorbire il traffico veicolare, “strada facendo”.

Come già spiegai, la galleria è dannosa oltre che per le implicazioni di carattere geologico ed ambientale, anche per il “trombo” che provoca il “baypass” veicolare.

Immettere velocemente un considerevole flusso di auto sulla Costa amalfitana senza nessuna possibilità di assorbire localmente il traffico, equivale a una “trombosi” per l’intera Costa.

L’alternativa che proponiamo comporta una “mini-rivoluzione”:

TRASFORMARE IL PROGETTO DA GALLERIA AUTOVEICOLARE IN STRADA FERRATA A UN SOLO BINARIO CON ANNESSA PISTA CICLABILE.

Con locomotori, alcune carrozze, – magari una attrezzata ad AMBULANZA per le emergenze -, con stazioni e parcheggi da ambo gli accessi, un parco bici elettriche, avremo un itinerario alternativo ad emissioni zero CO2 e, nella spola da Cava alla Costa, s’immettono solo pedoni. L’ambiente ne sarà grato.

Con rispetto, Emilio Lambiase/Marcello Di Donato

