PROGETTOCASA IMMOBILIARE PROPONE: POSITANO INTERO FABBRICATO IN VENDITA

PROGETTOCASA IMMOBILIARE di Piano di Sorrento di Mariapaola d’Esposito propone in vendita

POSITANO, nel cuore di Fornillo, vendesi intero fabbricato panoramico su quattro livelli per complessivi 370 mq più 250 mq c.a. di aree esterne. Da sistemare. Ottimo come casa vacanze o B&B.

Prezzo 2.800.000,00 euro

Per info e appuntamenti chiama allo 0818788600 oppure al 3382796034